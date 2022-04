Bommen zorgen voor problemen op boerenland en zo snel verdienen windmolens zichzelf terug

Veenenda­ler (22) met drankpro­bleem krijgt werkstraf voor twee mishande­lin­gen op één dag

De 22-jarige Joost van B. uit Veenendaal is woensdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur waarvan zestig voorwaardelijk. De Veenendaler heeft op 26 juni in zijn woonplaats twee keer een mishandeling gepleegd. Ook moet de verdachte aan zijn twee slachtoffers in totaal 1915 euro betalen.

