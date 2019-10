Bonte verzameling van honderd schutterskoningen op de foto in de Eusebiuskerk

Verstappen zesde na vroege lekke band in Mexico, Hamilton moet wereldti­tel uitstellen ondanks winst

21:54 De pech blijft Max Verstappen achtervolgen. Na een verpestte race in Japan door een botsing met Charles Leclerc was nu een touché met Valtteri Bottas de oorzaak dat de Nederlander een streep kon zetten door een goed resultaat. Lewis Hamilton moest zijn zesde wereldtitel, ondanks de overwinning in Mexico, met minstens één week uitstellen.