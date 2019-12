Boodschappen doen op eerste kerstdag? De opties én meningen zijn verschillend

Dat in de religieuze gebieden in Rivierenland (Kesteren, Opheusden) en de Gelderse Vallei (Ede, Veenendaal) de winkels in ieder geval morgen op eerste kerstdag dicht zijn, baart weinig opzien. Maar ook in het progressieve Nijmegen is dat het geval: als rem op de 24-uurseconomie die volgens veel raadsleden aan het doorslaan is. De reacties van burgers en winkeliers op dit initiatief eerder dit jaar was over het algemeen positief, zegt CDA-raadslid Mark Buck.

Profiteren

Keerzijde is dat winkeliers in omliggende plaatsen als Wijchen die woensdag wel de deuren open hebben, extra kunnen profiteren. Niet in Groesbeek, Malden en Mook, want daar blijven de winkels ook dicht. Idem in Cuijk. In Gennep en Boxmeer gaan supers wel gewoon morgen open. Personeel van de plaatselijke Jan Linders vindt het prima. ,,Je krijgt dubbel uitbetaald en je hoeft bijna niets te doen.”

In Arnhem zijn de meeste grote supermarkten op eerste kerstdag juist geopend. In de Betuwe is het beeld wisselend. In Elst hebben de supermarkten afgesproken de deuren dicht te houden, in Tiel en Geldermalsen kan wel gewinkeld worden.