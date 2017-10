Boodschappen duurder? Dan ga ik winkelen in Duitsland

Bijrijder (19) op scooter overlijdt bij botsing in Oss

19:09 OSS - Bij een ongeval op de N329 bij Oss is zondagochtend rond 02.00 uur een bijrijder van een scooter om het leven gekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Bosch. De bestuurder van de scooter, een 21-jarige man uit Den Bosch, is aangehouden. Hij had te veel gedronken.