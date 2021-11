Boosterprik vanaf zondag ook in Elst

Besmet­tings­cij­fers Zuid-Lim­burg door het dak: ‘Ontzettend ongerust over wat komen gaat’

Nog nooit sinds de start van de coronacrisis raakten meer mensen besmet met het virus dan nu in het zuiden van Limburg. Een op de negentig Zuid-Limburgers testte afgelopen week positief op corona. Dat leidt tot grote ongerustheid, onder meer in de ziekenhuizen. ,,Ik hoop dat de maatregelen gaan werken, anders hebben we een heel vet probleem.”

20:27