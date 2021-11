Borduurstudio blijkt clubhuis Hell’s Angels: pand drie maanden op slot

De afgelopen periode heeft de politie onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen in het bedrijf dat zich bezighoudt met lederbewerking. Daaruit is volgens Haseloop gebleken dat er regelmatig ’s avonds, ’s nachts en in het weekend activiteiten van de Hell’s Angels plaatsvonden. ,,Voor ons is dat meer dan overtuigend bewezen. De Hell’s Angels is een verboden organisatie en die wil je niet in je gemeente.’’ De eigenaar van 85Products houdt het bij een korte reactie: ,,Ik geef geen commentaar.’’