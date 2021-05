Bosuilen hebben de kinderen weer groot

De meeste jonge bosuilen zijn al weer gevlogen. Nou ja gevlogen … de deur uit! Jonge bosuilen kunnen niet wachten om de krappe boomholte of nestkast te verlaten. Van vliegen is dan nog geen sprake, maar ze klauteren wel van tak naar tak door de boom. We noemen ze op die leeftijd niet voor niets takkelingen.



Veel lezers van de natuurpagina kennen de vaste bomen waarin overdag een bosuil zich koestert in het zonnetje. Ik zou zo een tiental bomen in onze regio kunnen noemen, waar bij zonnig weer in een holte de bosuil gegarandeerd is. Maar het is daar al druk genoeg met vogelaars met of zonder camera. Ook ‘s avonds is het de moeite waard op pad te gaan om het specifieke voorjaarsgeluid te horen. In een goed muizenjaar schalt vaak in januari het ‘oehoe-oeoeh-oeoe hoe’ van de mannetjes bosuilen luid en ver door het donkere bos. Antwoordt een vrouwtje met een schril ‘kewick’, dan is er kans op een broedpaar.