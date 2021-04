Botsing op de Beekbergerweg: drie mensen met ambulance afgevoerd

De botsing vond plaats rond 11.45 uur, tussen een Opel en een BMW. De Opel wilde oversteken naar de parkeerplaats nabij de Loenense waterval, maar maakte een inschattingsfout. Daardoor reed de BMW vol in op de flanken van de auto.

Traumahelikopter

In eerste instantie was er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd gecanceld. De inzittenden van de Opel zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder hen is een kind van 11 jaar.