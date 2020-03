Bouw krijgt tik door coronacrisis: ‘Links en rechts vallen opdrachten weg’

EDE/NIJMEGEN/DOETINCHEM - Bouwbedrijven in de regio merken duidelijk de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. Opdrachten vallen weg en nieuwe opdrachten worden uitgesteld. ,,We kunnen nu nog schuiven, maar bereiden ons er op voor dat het niet meer kan.’’

Banken, overheden, woningbouwverenigingen. Directeur Harold Rooijen van Bouwbedrijf Klok Groep uit Nijmegen noemt zo wat instellingen die geen bouwvakkers meer willen ontvangen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

,,En dan zijn er ook wat opdrachtgevers die opdrachten opgeschort hebben.’’ Voor nu kan het bedrijf dat opvangen door te schuiven in werkzaamheden. ,,Met wat kunst en vliegwerk is het gelukt. Maar wij kunnen dat alleen omdat we heel groot zijn. Als er meer werk plat komt te liggen, hebben we een probleem.’’

‘Een serieus probleem’

De bouwsector, eerder geplaagd door maatregelen rond stikstof en PFAS, vreest voor die toekomst. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, zei maandag al tegen Cobouw dat er meer aan de hand is dan een lichte afname van projecten. ,,Dit is een serieus probleem.”

Enkele nieuwe klussen in zwembaden en scholen

Dirk Jan van den Brink van bouwbedrijf Kreeft in Ede ziet ook hoe steeds meer opdrachten uitvallen. ,,Wij hebben nu al veel opdrachtgevers waar we niet meer terecht kunnen. Rijksvastgoed, Projecten in schadeherstel voor verzekeringsmaatschappijen en woningcorporaties.



Ook gemeenten sluiten de deuren, net als ProRail.’’ Van den Brink heeft de uitzendbureaus waar hij mee werkt al gewaarschuwd dat de flexibele krachten mogelijk volgende week al thuis kunnen blijven.



,,Tegenover de afzeggingen staan nu nog wat nieuwe klussen die we naar voren kunnen halen. Denk aan scholen en zwembaden die nu plek hebben. Maar dat zijn wel veel minder klussen dan de opdrachten die wegvallen.’’

Quote Met wat kunst en vliegwerk is het gelukt. Maar wij kunnen dat alleen omdat we heel groot zijn. Als er meer werk plat komt te liggen, hebben we een probleem Harold van Rooijen

Niet samen in de schaftkeet

Ook bij bouwbedrijf van Ree, even verderop in Ede bestaat de verwachting dat de gevolgen van het coronavirus voor de bouw groter gaan worden. ,,Maar bij ons heeft het op dit moment nog amper gevolgen. We werken volgens nieuwe richtlijnen, met minder mensen in een schaftkeet en niet teveel mensen bij elkaar op de bouwplaats.”



Die maatregelen nemen ze ook in Doetinchem bij aannemersbedrijf Kappert. ,,Een van de projecten voor volgende week is ook afgezegd omdat er anders teveel mensen op één plek zouden werken‘’, zegt directeur Aart Kappert.

Nog welkom bij particulieren

Voor Kappert, die een kleiner bedrijf heeft dan zijn collega's in Ede en Doetinchem, zijn er nu ook nog opties om te schuiven. ,,We zijn bijvoorbeeld ook aan het werk in een leegstaande woning. Dat gaat prima.’’