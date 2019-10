Bouwbedrijf vol vrijgezellen begint ‘Bouw zoekt vrouw’

Er liepen wel héél veel vrijgezelle mannen rond bij Bouwbedrijf Webbink in Vriezenveen, constateerden ze deze week. Van de 35 handige Harry’s die het bouwbedrijf telt bleken er dertien nog niet ‘aan de vrouw’ te zijn. „Bijna één derde dus!”, reageert eigenaar Arjan Webbink licht verbaasd. De ondernemer zette de actie Bouw Zoekt Vrouw op touw , als ludieke (en beter rijmende) variant op het populaire televisie-programma. Tijdens een inloopavond kan er geflirt worden met de vrijgezelle, stoere vakmannen. „Het is ontstaan als geintje”, legt Webbink uit. „Maar inmiddels zijn de reacties overweldigend.” Het bericht op Facebook - inclusief poserende bouwvakkers - leverde binnen een dag ruim vijfhonderd reacties op en werd honderden keren gedeeld. Hoeveel serieuze reacties daar tussen zitten van vrouwen, is niet bekend. „Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, vindt Webbink.

53-jarige vrijgezel

„Het zou toch mooi zijn als we één of twee collega’s aan een leuke vriendin kunnen helpen”, vervolgt de bouwondernemer. „Dit past ook bij ons, we zijn een familiebedrijf en hebben een hele actieve feestcommissie die veel organiseert. En ja, we houden wel van een lolletje.”



Twaalf bouwvakkers komen uit de omgeving van Vriezenveen en zijn tussen de 17 en 30 jaar oud. De dertiende vakman is 53 jaar oud. Aan de foto's te zien lusten de mannen wel een biertje. Geïnteresseerde vrouwen zijn op vrijdag 8 november vanaf 19.00 uur welkom in de tot huiskamer verbouwde kantine van het bouwbedrijf.



„Normaal gesproken gaat het op onze vrijdagmiddagborrel veel over vrouwen, nu nodigen we ze ook echt uit. We hopen op een mooi resultaat.”