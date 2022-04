Bouwbedrijf vreest ‘enorme risico’s’ door uitspraak rechter: ‘Dit is een groot probleem voor Nederland’

MET VIDEO Na dreiging niets verdachts gevonden bij winkelcen­trum De Ridderhof in Alphen

De dreiging in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen is voorbij. De politie heeft niks verdachts gevonden. Dat laat de politie eenheid Den Haag, waar Alphen onder valt, weten. De herkomst van de melding wordt nog onderzocht.

29 april