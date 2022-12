Bouwchauffeur die met vrachtwagen op de A50 kantelde komt met de schrik vrij: ‘Heeft alleen wat butsen op zijn hoofd’

LIVE WK voetbal | Lionel Messi kan nieuw contract tegemoet zien bij thuiskomst

Na twee rustdagen is het tijd om de draad weer op te pakken met twee heerlijke WK-wedstrijden! Brazilië en Kroatië trappen om 16.00 uur het bal der kwartfinalisten af, waarna het om 20.00 uur tijd is voor dé wedstrijd van vandaag: de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Volg al het WK-nieuws in onderstaand liveblog. Het liveblog van Nederland - Argentinië is hier te volgen.

8:59