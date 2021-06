Bouwen in het oosten is goedkoper en dus zegt provincie: Bouw hier, niet in de Randstad

Uit een berekening die is gemaakt in opdracht van de rijksoverheid blijkt dat bouwen in de Randstad veel duurder is dan Gelderland. Het gaat niet om de bouwkosten van de huizen zelf maar om de kosten van wegen, stations, trottoirs, openbare verlichting; alles wat nodig is om de huizen in een stad in te passen. De kosten schelen gemiddeld 5000 euro per woning.