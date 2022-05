Bouwers A15 voorlopig elders aan de slag, wéér vertraging

Doortrek­ken A15 en verbreding A12 betekent misschien tanken bij een andere pomp

ZEVENAAR/ DUIVEN - Hoewel nog geen meter asfalt is gelegd, hebben de plannen voor het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 nu al flinke gevolgen. Het laatste voorbeeld is de sluiting van BP Oudbroeken bij Duiven. Staat er nog meer te gebeuren? Vijf vragen over tanken langs de A12 en A15.

