Boze boeren dreigen met actie als bank en industrie doorgaan met plan voor bouw huizen op landbouwgrond

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft dit ultimatum gesteld. Wordt het plan gehandhaafd, dan dreigt de actiegroep met trekkers naar de bedrijven te rijden en deze te blokkeren.

Elf grote bedrijven in de agrifoodsector hebben samen met boerenbelangorganisatie LTO een plan bedacht om grond te herverdelen die vrij komt als boerenbedrijven stoppen of worden uitgekocht omdat ze te veel stikstof uitstoten. De elf bedrijven en LTO, verenigd in de organisatie AgriNL, denken dat de komende tien jaar het aantal agrarische bedrijven met bijna 17.000 kan dalen, waarbij ruim 600.000 hectare grond vrijkomt.

61 huizen per hectare

Die grond kan voor een belangrijk deel hergebruikt worden door boeren en ingericht worden als natuurgebied. In totaal 20.000 hectare kan volgens AgriNL worden gebruikt voor het bouwen van huizen en aanleggen van wegen. Met 61 woningen per hectare zouden er zo 1 miljoen huizen gebouwd kunnen worden.

Tjibbe Joustra is voorzitter van AgriNL, dat een plan heeft gelanceerd voor de bouw van 1 miljoen woningen op boerengrond.

Voor het plan is jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro nodig. De bedrijven en LTO roepen in paginagrote advertenties in dagbladen de politieke partijen in Den Haag op om het plan in de formatie mee te nemen. Maar FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert eist deze dinsdagmiddag in een videoboodschap dat het plan wordt teruggetrokken. ,,Want anders gaan we optoeren’’, zegt hij in de video, waarmee hij bedoelt dat er dan protestacties komen.

Gasleidingen om doorheen te kruipen

Wat hem steekt, zegt Van den Oever in een toelichting, dat de bedrijven zich met de boeren bemoeien, in plaats van zelf in de spiegel te kijken. ,,Die bedrijven hebben gasleidingen waar een mens doorheen kan kruipen zo groot, doen niks aan zonnepanelen of duurzaamheid. En dan denken ze over ons te kunnen beslissen. Ze moeten over hun eigen parochie praten, niet over de onze.’’

FDF-voorman Mark van den Oever.

Dat de boerenbelangorganisatie LTO heeft meegepraat over het plan, telt volgens hem niet. ,,Die hebben geen mandaat, vertegenwoordigen niet de meerderheid van de boeren.’’ Hij vindt het plan ook inhoudelijk verfoeilijk. ,,Want er wordt net gedaan alsof we in de Sovjet-Unie leven, en ze zomaar onze grond kunnen afpakken. Maar het is ónze grond, daar doen wij mee wat we willen.’’

Plan nog niet openbaar

AgriNL heeft vooralsnog alleen een samenvatting van het plan vrijgegeven. Een uitgebreider rapport over het onderwerp, is niet openbaar, aldus een woordvoerder.

De elf bedrijven, die zich met LTO hebben verenigd in AgriNL, zijn boereninkoopcoöperatie Agrifirm, aardappelfabriek Avebe, de veevoederbedrijven De Heus en ForFarmers, veehoudersinnovatiebedrijf Lely, pluimveevleesfabriek Plukon, de Rabobank, suiker- en aardappelfabriek Cosun, melkfabriek FrieslandCampina en de slachterijketens VanDrie en Vion. Tjibbe Joustra is voorzitter van AgriNL.