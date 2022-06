Boze boeren onaangekondigd de snelweg op: acties op verschillende plaatsen in Brabant

Reünie van legendari­sche discotheek De Swing, de ooit gevreesde uitsmijter Percy is nu de knuffelba­re mascotte

NIJMEGEN - Zaterdag is er weer een reüniefeest van De Swing. In De Vereeniging, want de discotheek aan de Nijmeegse Molenstaat bestaat al twintig jaar niet meer. Percy Wijngart is er ook weer bij. De ooit gevreesde uitsmijter is nu een knuffelbeer waarmee vijftigers een selfie willen.

