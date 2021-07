Het diepe dal van een prachtige arbeiderswijk op een Arnhemse heuvel: ‘Iedereen weet alles van elkaar, maar je verraadt elkaar niet’

Herstel Tayba Markt verloopt voorspoe­dig: ‘Hoe kun je dit doen bij mensen die een oorlog ontvlucht zijn?’

8:00 WIJCHEN - Mark van Thiel, eigenaar van het pand in Wijchen waar de afgebrande Tayba Markt in zit, was ‘woest’ na de brandstichting. Nu helpt hij de eigenaren met de herbouw van de zaak.