Herdenking van de Slag om Arnhem gaat andermaal op afstand

Winkeliers laaiend: deel centrum Groesbeek afgesloten met hekken wegens kermis

1 september GROESBEEK – Winkeliers en restaurateurs in het centrum van Groesbeek hebben woensdag woedend aan de bel getrokken nadat er in verband met de opbouw van de kermis hekken geplaatst waren. Daardoor waren hun zaken nauwelijks nog te bereiken. Zo was restaurant De Spil alleen nog via de struiken te bereiken.