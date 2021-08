‘Islamitische school is juist goed voor de integratie’, zegt Arnhemse onderzoeker Bahaeddin

Woede over sluiting sanitairfa­briek in Arnhem: ‘Het valt rauw op ons dak’

7 augustus ARNHEM – ‘Een klap in het gezicht’ en een ‘schandaal’ noemen werknemers van WISA Sanitair de sluiting van de fabriek in Arnhem. ,,We draaien goed, we maken gewoon winst en dan valt dit rauw op ons dak.” Het Amerikaanse Fluidmaster, dat WISA in 2016 overnam, heeft besloten om de productie over te plaatsen naar Slovenië om kosten te besparen.