Nieuws gemist? Grensbewoners mogen huis niet meer uit en dubbel gevoel bij flitsopening dierentuin

MEER CORONAPATIËNTEN OP INTENSIVE CARES | Nederland heeft vandaag de grens van 3 miljoen toegediende coronavaccinaties gepasseerd. De GGD prikt ook vrijdag niet met AstraZeneca. De stijging van het aantal coronabesmettingen neemt toe. Er zijn vanochtend 7833 nieuwe besmettingen vastgesteld, 1439 meer dan gisteren. Gisteren was er een toename van 824. Lees al het coronanieuws terug in ons liveblog.



ASTRAZENECA | Mensen jonger dan 60 jaar worden niet met AstraZeneca gevaccineerd. Dat maakte demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond bekend. 60-plussers krijgen het vaccin nog wel. Dat besluit viel in navolging van een spoedadvies van de Gezondheidsraad.



GRENSBEWONERS MOGEN HUIS NIET MEER UIT | De Spijkse Sabine de Groot (46) mag sinds dinsdag haar huis officieel niet meer uit zonder een negatieve coronatest. Het huis aan de Oude Kleefsepostweg staat op Nederlands grondgebied, maar de weg is Duits. ,,De stoep is al Duitsland.”

Volledig scherm De Duitse grens loopt langs de voortuin van Sabine de Groot en dochters Anne en Emma. Zij mogen officieel niet zonder negatief testbewijs op Duits grondgebied verblijven, waar hun Duitse overbuurvrouw Ingrid Jansen staat. © Jan Ruland van den Brink

‘DUBBELSPOOR? DE BERLIJNSE MUUR!’ | De hele Achterhoek staat te springen, zo lijkt het, om de aanleg van dubbelspoor tussen Doetinchem en Arnhem. Maar niet de bewoners van de 24 huizen aan de Hof van Edinburgh in de Doetinchemse wijk Dichteren. ,,We krijgen dadelijk een Berlijnse Muur voor onze neus!”



DUITSLAND SCHRAPT CORONAREGELS VOOR TWEE GRENSDORPEN | Dinxperlo en Suderwick krijgen een uitzondering van de verplichte coronatest om Duitsland in te mogen vanwege de ‘unieke situatie’ in het aaneen gevlochten dorp. Dit hebben regeringsdistrict Münster en de Kreis Borken afgesproken met het Gesundheidsministerium Düsseldorf, dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.

Volledig scherm Danny van den BroeK. © Sara Donkers

SPORTJOURNALIST DANNY VAN DEN BROEK OVERLEDEN | Op 63-jarige leeftijd is woensdag sportjournalist Danny van den Broek overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Hij was bijna veertig jaar in dienst van De Gelderlander en bekleedde in die tijd diverse functies, vooral op de sportredactie. Met zijn natuurlijke charme en onweerstaanbare humor nam hij geïnterviewden en collega’s voor zich in.



HOE EEN KERNCENTRALE OPEENS OP DE GELDERSE AGENDA STAAT | Wat vindt Rozendaal van kernenergie? Wil Aalten misschien een kerncentrale huisvesten? Of Tiel? De discussie over kernenergie is helemaal terug, tot in de gemeentehuizen aan toe. Hoe kan dat? En hoe reëel is een kerncentrale op Gelderse grond?



MAN SLEURT VROUW OVER STRAAT NA ‘GODSLASTERLIJKE UITDRUKKING’ | Een 47-jarige Opheusdenaar is donderdag veroordeeld tot een week voorwaardelijke celstraf voor het mishandelen van zijn echtgenote en een zoon. De Arnhemse politierechter sprak de man vrij van het opsluiten van zijn vrouw in een schuur na de mishandeling.

Volledig scherm Actie in Arnhem. © Marlies Rothoff

OMT-LEDEN TREKKEN VERSOEPELINGEN IN TWIJFEL | Vooraanstaande OMT-leden hebben grote twijfels of het wel verstandig is op 21 aparil al verschillende coronamaatregelen te versoepelen. Zowel ic-voorzitter Diederik Gommers als arts-microbioloog Marc Bonten en hoogleraar infectieziekten Andreas Voss vinden dat de ziekenhuiscijfers veel te hoog zijn.



DUBBEL GEVOEL BIJ FLITSOPENING OUWEHANDS DIERENPARK | Ouwehands Dierenpark Rhenen gaat open voor spek en bonen. Vier dagen lang mag je het park in. Naast je entreekaartje moet je ook een negatieve coronatest meenemen. Maar: is er ook echt behoefte aan dit soort ‘test-openingen’? Voor directeur Robin de Lange voelt het dubbel dat het park een aantal dagen open mag.



SNELTESTCENTRA VOOR GRENSPENDELAARS | Grote aantallen Nederduitsers verzamelden zich deze week bij Duitse coronatestcentra in de grensstreek, toen zij door de Duitse overheid verplicht werden een negatief testresultaat te hebben bij terugkomst uit Nederland. Het resulteerde in lange wachtrijen en de nodige frustraties. Stadsregio’s Emmerik en Rees openen daarom nieuwe mobiele sneltestcentra in de grensregio om de druk te verlichten.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.