Nog geen merelpaar in de tuin? Dan is er werk aan de winkel

Een beetje tuin en er broedt een merel. Poot een conifeer in de eerste tuin van een nieuwbouwwijk en de zwarte lijster is daar. Hij komt niet alleen voor de conifeer. Op het net ingezaaide gazon kan hij wormen steken en er staat waarschijnlijk bij de natuurliefhebber ook een voertafel.



De merel is bij ons de talrijkste broedvogel. De populatie schommelt wel. De Vogelatlas van Nederland (2018) spreekt van 650.000 tot 1,1 miljoen broedparen. In de winter verblijven er twee tot drie keer zoveel in ons land: noorderlingen die bij ons de winter proberen door te brengen.