Puur genieten: onder water zijn zeewieren het mooist

Het verblijf op ons favoriete Waddeneiland levert meestal natuurpagina’s op over zeehonden en getijden, over rotganzen en brandganzen, over strandgapers en andere schelpdieren, over biestarwegras en helmgras, over zeepieren en zagers of over baltsende bruine kiekendieven en jodelende wulpen. De planten van de zee, de wieren, kregen tot nu toe weinig aandacht.