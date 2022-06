Brabants elektriciteitsnet kan de vraag niet meer aan: voorlopig geen nieuwe aansluitingen voor bedrijven

oorlog oekraïne LIVE | Onduide­lijk­heid over levering Duitse gevechts­tanks door Spanje aan Kiev

Spanje heeft Duitsland nog niet gevraagd om een exportvergunning voor de levering van Duitse gevechtstanks aan Oekraïne. Dat zei een regeringswoordvoerster in Berlijn woensdag. Het is nog steeds onduidelijk of de Spaanse regering de in Duitsland gebouwde Leopard 2 A4-tanks daadwerkelijk aan Oekraïne wil leveren, zoals de krant El Pais zondag meldde. Spanje zou daarmee het eerste land zijn dat moderne westerse tanks aan Kiev levert. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

19:28