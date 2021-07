Brand breekt uit bij Nijmeegse kerk, rook zichtbaar in omgeving

De brandweer schaalde al snel op voor een ‘grote brand’, die rond 20.00 uur uitbrak bij de Kerk van de Nazarener. Die ligt in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Onder meer een hoogwerker werd ingezet om het vuur te blussen. Ook werd een ambulance opgeroepen. Het is nog onduidelijk of mensen echt in de problemen zijn gekomen.



De Sint Agnetenweg is vanwege de brand volledig afgesloten geweest. Wat er precies bij de kerk is gebeurd, is ook nog onbekend.