Brand in gebedsruimte forse dreun voor gemeenschap Wijchense hindoetempel: ‘Lange tijd geen diensten’

De brand heeft gewoed in de gebedsruimte en deze is daarom dicht. Ook voor de geloofsgemeenschap zelf. ,,De ruimte is vrijdag door de politie geseald”, zegt tempelmedewerker Remon Pahladsing. Daardoor is de precieze schade onbekend. Zijn er nog godenbeelden te redden? Hoe is het altaar er aan toe? Hij weet het niet precies. Die onzekerheid over de exacte schade en vooral over wanneer Heer Raam weer in volle glorie kan worden aanbeden, houdt alle gelovigen in haar greep.