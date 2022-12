Brand in woonboerderij in Silvolde • Overleden Angelique werd bedreigd door ex

ANGELIQUE BEDREIGD DOOR EX | Collega’s, leerlingen en vrienden. Allemaal blijven ze verslagen achter nu Angelique Vos is overleden. De rijinstructrice stierf als gevolg van een flatbrand in Arnhem, in de nacht van donderdag op vrijdag. En dat was geen toeval, zeggen mensen om haar heen. De Arnhemse werd volgens meerdere mensen in de omgeving van het slachtoffer al lange tijd bedreigd.

BRAND IN WOONBOERDERIJ IN SILVOLDE | Aan de Geurinkstraat in Silvolde woedde zondagavond een grote brand in een woonboerderij. Het vuur begon aan het einde van de middag in de schoorsteen, vervolgens belandden brandende delen in de woonkamer. De bewoners zijn ongedeerd.

Volledig scherm Brand in een woning in Silvolde © Jesper Peeters

VEEL VAKANTIEDAGEN | Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Tobias (23) is senior technician synthesis. Hij zit in een research en developmentteam, waar hij zich onder andere bezighoudt met het kunstmatig bereiden van hars, het bindmiddel voor verf en lak. ‘Ik krijg heel wat vakantiedagen, ik kan in totaal twee maanden vrij nemen.’

FURY BEHOUDT WERELDTITEL | Tyson Fury heeft zijn wereldtitel weten te behouden na een gevecht met Dereck Chisora, die het knap volhield tegen harde stoten van ‘The Gypsy King’. Na tien rondes moest de scheidsrechter ingrijpen.

NEEM MAAR MEE | De deal was snel beklonken, toen een afvaardiging van de gemeente Zwolle bij Iet de Haan aanklopte voor haar boom. ,,Neem maar mee”, zei ze zonder twijfel, en nu wordt de overhangende den als stadskerstboom ingezet op de Grote Markt. ,,Mensen kwam met hun haar vast in de takken te zitten.”

HOE LIDL ZICH ONDERSCHEIDT | Ooit stond Lidl bekend als simpele dozenschuiver, maar inmiddels maakt de discounter de meeste aanspraak op titel van duurzaamste en gezondste supermarkt van Nederland. Zo krijgen ze dat voor elkaar: ‘Twee soorten pindakaas, al het onnodige laten we weg’

BRAND IN HUIS MET RIETEN DAK | In Baak in de Achterhoek woedde gisteren aan het begin van de avond een forse brand in een huis met een rieten kap. De schade is groot, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

HOCKEYSTER LISE (22) DOOD DOOR ONGEVAL | Lise Van Hecke (22) was op weg om een vriendin uit de nood te helpen, toen ze ze zaterdagochtend na een dubbele aanrijding op de E17 in het Belgische Waasmunster met haar auto te pletter sloeg tegen de vangrail. De jonge hockeyspeelster uit Lokeren was op slag dood. ,,Ze laat een grote leegte achter”, reageren haar familie en vrienden.

KLAPPERTANDEND IN HUIS | De temperatuur komt in huis niet meer boven de 14,5 graad uit en ze voelt de tocht, maar de kachel opdraaien doet Rousnie Khemai niet. Haar huis is amper geïsoleerd en de warmte is al snel weggetrokken. ,,Ik durf de verwarming nog steeds niet aan te doen. Als ik dat doe, krijg ik er hartkloppingen van. Ik voel mezelf soms echt zielig. En het vriest nog niet eens ‘s nachts.”

GEHEIME RUSSISCHE SCHUILKELDER | De Russische president Vladimir Poetin bereidt zich mogelijk voor op een nog groter conflict met Oekraïne of met de rest van de wereld. Zo is er maandenlang gewerkt op een afgelegen locatie in het Oeralgebergte, waar volgens bronnen een presidentiële atoomschuilkelder ligt.

