Brand verwoest peperdure sportwagen in parkeergarage

Man valt agent uit niets aan, omstanders krijgen klappen met wapenstok

7:49 DOETINCHEM - Een 24-jarige man uit Zeddam die in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het niets een politieagent aanviel op de Grutstraat in Doetinchem, is aangehouden. Collega's van de agent moesten daarbij te hulp schieten en gebruikten pepperspray.