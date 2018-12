Brand verwoest rietgedekte woning op de Veluwe

VIDEO Jongen steekt leeftijdge­noot neer bij station, slachtof­fer zwaarge­wond

14:48 DIEREN - Bij een steekincident bij het station in Dieren is aan het begin van de middag een minderjarige jongen, naar het zich laat aanzien, ernstig gewond geraakt. Hij is per ambulance met spoed naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht.