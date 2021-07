Brandstichter (21) teststraat Urk krijgt lagere straf door zware persoonlijke omstandigheden

Geslagen, gestompt en geschopt: zware mishande­ling kostte Gerrit het leven

13:36 Deventenaar Gerrit Bosman is in april om het leven gekomen doordat hij geslagen, gestompt en geschopt is en daarbij zwaar letsel aan zijn hoofd, ribben en alvleesklier opliep. De zestiger werd dood gevonden in zijn eigen flat aan de Ossenweerdstraat in Deventer. Taco van E. (50) zit vast voor de moord of doodslag op Bosman.