Brandweer druk met aangestoken stapels autobanden, aanhangers en caravan in Bommelerwaard

BOMMELERWAARD - De brandweer moest vrijdagavond meerdere keren in actie komen voor branden in de Bommelerwaard. Diverse stapels autobanden, aanhangers en een caravan werden op meerdere plaatsen in de regio in brand gestoken.

Het in brand steken van onder andere autobanden, caravans en aanhangers gebeurt in de regio Bommelerwaard al jaren in de aanloop naar de jaarwisseling. Ondanks dat het de afgelopen jaren iets rustiger was met branden, was het vrijdagavond weer raak.

In Zuilichem stond een stapel autobranden in brand op de kruising van de Burgemeester Hobolaan en de Heuvel. Ook op een kruising in Nederhemert stond een stapel autobanden in lichterlaaie. Later in de nacht werd nog een melding gedaan van een brand in Nederhemert.

Opnieuw in brand

De brandweer rukte in Poederoijen uit naar de Burgemeester Posweg waar een aanhanger met hout en autobanden in brand stond. Het vuur werd geblust, maar even later stond de aanhanger opnieuw in brand.

Ook in Brakel, Ophemert, Vuren en in Waardenburg was het raak. Daar stonden stapels autobanden in brand. Later in de nacht kon de brandweer nog een keer uitrukken naar Waardenburg. Aan de Slimweistraat stond een caravan in lichterlaaie.

Volledig scherm In de Bommelerwaard zijn vrijdagavond in de aanloop naar de jaarwisseling diverse brandjes geweest. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm In Zuilichem stond een stapel autobranden in brand op de kruising van de Burgemeester Hobolaan en de Heuvel. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm Aan de Slimweistraat in Waardenburg stond een caravan in lichterlaaie. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Volledig scherm De brandweer rukte in Poederoijen uit naar de Burgemeester Posweg waar een aanhanger met hout en autobanden in brand stond. © Bart Meesters / Meesters Multimedia