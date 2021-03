Brandweer geeft sein meester over vermeende gifwolk Hengelo: geen gevaar meer voor omgeving

Geen gevaar meer voor omgeving

De gifwolk die daarvoor over Hengelo en richting Enschede waaide, zorgde voor veel opschudding. De oorzaak is waarschijnlijk een chemische reactie bij Thales geweest, waarna er een gelige rook ontstond die over het terrein waaide. Het pand is ontruimd, personeel moest in eerste instantie naar buiten. De brandweer rukte groot uit met meerdere eenheden en schaalde op naar GRIP 1. De damp die vrijkomt werd door de brandweer neergeslagen met bluswater. Ook ging de brandweer met een drone omhoog.

Zwembadlucht

De brandweer kreeg ook veel vragen over de stof die is vrijgekomen. ,,In de bak zat een mengsel van zuren en door nog onbekende oorzaak volgde een reactie en zijn er nitreuze dampen (mengsel van gassen, red.) vrijgekomen. Bij alle metingen in de omgeving hebben wij geen verhoogde concentraties van gevaarlijke lucht gemeten, wel konden mensen in de omgeving van Thales een zwembadlucht ruiken.



De NL-Alert bereikte veel mensen in Twente. Het advies is wanneer je je in het gebied Hengelo Centrum en Zuidelijke Havenweg bevindt, naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie te sluiten. Op foto’s is te zien hoe een wolk neerslaat op de Industriestraat in Hengelo.



Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, meldt Brandweer Twente. Om welke stof het gaat is ook nog onbekend, de brandweer doet onderzoek en brengt de verspreiding in kaart. De situatie op het terrein bij Thales is inmiddels gestabiliseerd.