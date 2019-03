Brandweer kan geen inzittenden vinden omgeslagen boot nabij Terwolde

Rijkswater­staat: Mijd snelwegen rond Utrecht

16:19 Mensen moeten de snelwegen rond Utrecht zo veel mogelijk mijden, stelt Rijkswaterstaat. Sinds het middaguur is op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Nieuwegein in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Ook is afrit 8 op de A2 richting Utrecht Centrum afgesloten en zijn diverse toegangswegen naar Utrecht Centrum dicht in verband met de schietpartij in die stad.