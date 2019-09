Brandweer onderzoekt blusschuim vanwege chemische stoffen

PFAS-stoffen zijn echter onder vuur komen te liggen. De chemische stofjes zijn onverwoestbaar en daardoor persistent in het milieu. Hoge concentraties van deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier, zo waarschuwde een toxicoloog eerder in deze krant. De bouwwereld moet sinds kort onderzoek laten doen naar elke schep grond die verplaatst wordt. Er mag door een nieuwe norm niet meer dan 0,1 microgram aan PFAS-stoffen in de grond zitten.



Ook de brandweer is gealarmeerd. Een projectgroep van Brandweer Nederland doet onderzoek naar de vraag of en hoe er fluorvrij kan worden geblust om milieuverontreiniging te voorkomen. ,,Dat onderzoek loopt nu. Hoewel we altijd wel een gedeelte fluorhoudend blusschuim moeten behouden om complexe branden te kunnen bestrijden, hebben we de regio’s wel meegegeven terughoudend te zijn met het inzetten van fluorhoudend blusschuim. Indien dit wel wordt toegepast, dan is het advies om - indien mogelijk – het schuim netjes op te ruimen. Ons uitgangspunt is: fluorvrij schuim waar het kan, fluorhoudend schuim waar het moet”, zegt Verspeek.