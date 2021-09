Brandweer wil peperdure drone inzetten om Zuid-Europese tragedies op de Veluwe te voorkomen

Heidebrand uitgebro­ken in het Gelderse Hoog Soeren

10 januari In het Gelderse Hoog Soeren is vrijdagochtend een heidebrand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Kort na het middaguur was de brand onder controle. Eerder vrijdag was al code oranje afgegeven in verband met de droogte in natuurgebieden.