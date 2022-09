Brandweer zeer druk met recordaantal buitenbranden: ‘Oorzaak vuur vaak door menselijk handelen’

Grote bosbrand bij Best onder controle, brandweer vermoedt dat gevonden kaarsjes niet de oorzaak zijn

BEST - Bij een natuurbrand in Best is in de nacht van donderdag op vrijdag een bosgebied in vlammen opgegaan. De brand was in de wijde omgeving te ruiken. Op de paden bij het bosgebied zijn meerdere brandende waxinelichtjes gevonden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn de lichtjes zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van de brand geweest.

