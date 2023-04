Brandweerlieden door oog van de naald in dit appartement: ‘Als dit vuurwerk was ontploft, dan waren er doden gevallen’

Een 39-jarige man uit Zaltbommel bracht het leven van vijf brandweerlieden in gevaar toen hij eind december ontkende dat er vuurwerk in zijn brandende appartement lag. Als het vuur de zogenaamde ‘flashbangers’ had bereikt, dan waren de gevolgen door de explosies niet te overzien geweest.

Dat de wijkagent op 21 december meerdere keren Jeffrey van D. indringend vroeg of er echt geen vuurwerk in zijn huis lag, had een reden. Want in oktober dat jaar was er al na een tip 164 kilo zwaar en illegaal vuurwerk uit zijn woning gehaald. Hij is een liefhebber die van een ‘traditie’ spreekt als hij het over vuurwerk heeft.

Van D. had die dag zelf de brand ontdekt. Hij woonde destijds in een voormalig kantoorpand in het buitengebied dat was omgebouwd tot appartementencomplex waar tien mensen woonden. In de hal ontdekte hij rook die van boven kwam, uit zijn appartement.

Wie bonkte er op de deuren? Verhalen verschillen

Van D. vertelde gisteren voor de rechtbank hoe hij langs alle deuren ging en in het Engels voor de brand waarschuwde, maar ook voor het vuurwerk dat boven zou liggen. Zijn medebewoners zijn Roemenen, legde hij uit. Daarna rende hij naar boven, redde een van zijn honden, stapte samen met zijn vrouw en een tweede hond in de auto en reed weg van de brand. Een aansnellende politiewagen moest de rap wegrijdende Van D. zelfs nog ontwijken, zo bleek uit het strafdossier.

Quote Ik steek van mijn leven geen vuurwerk meer af. Ik heb dat afgezworen Jeffrey van D.

Het verhaal van de medebewoners is anders. Het was een vrouw die op de deuren bonkte. En toen een van de Roemenen de politie wilde bellen, poogde Van D. zijn telefoon uit zijn handen te grissen. Hij wilde absoluut niet dat de hulpdiensten werden ingeschakeld. Dat telefoontje met de wijkagent kon hij zich echt niet meer herinneren, zei Van D. Waarom haalde hij amper drie maanden na de vondst van die 164 kilo opnieuw vuurwerk in huis? ,,Ik wilde mijn vrouw een mooie jaarwisseling geven.” Het vuurwerk was van vrienden, voegde hij toe. De brandweerlieden heeft hij nooit in gevaar willen brengen. ,,Ik steek van mijn leven geen vuurwerk meer af. Ik heb dat afgezworen.”

Poging doodslag niet bewezen

Volgens de officier van justitie zijn de brandweerlieden door het oog van de naald gekropen. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat als het vuur de aanwezige ‘flashbangers’ had bereikt er een explosie was geweest met dodelijk letsel voor iedereen die op enkele meters afstand stond. Alleen is niet bekend waar in de woning dit specifieke vuurwerk lag. Om die reden achtte de officier van justitie een poging doodslag op de vijf brandweerlieden niet bewezen.

Quote Het vuurwerk in de woonkamer lag op enkele meters van de brand en zou een langdurige reeks explosies hebben veroor­zaakt

Wel nam Van D. bewust de kans op de koop toe dat de brandweerlieden ernstig letsel zouden oplopen. Het vuurwerk dat in de woonkamer op enkele meters van de brand lag, had een ,,langdurige, oncontroleerbare en onvoorspelbare reeks explosies veroorzaakt”, bleek volgens de officier uit het rapport.

Gevaar

Ze eiste 24 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De advocaat meent dat onduidelijk is of het vuur nog woedde toen de brandweer het appartement betrad. Een brandweerman omschreef het vuur als ‘voor 90 procent geblust’, maar zeker was dat niet. Zijn cliënt heeft helemaal niet op de koop toe genomen dat mensen gevaar zouden lopen, zei hij. Hij heeft alle buurtbewoners gewaarschuwd, niet alleen voor de brand maar ook voor het aanwezige vuurwerk.

De uitspraak volgt op 26 april.