Brandweerwagen botst frontaal op auto bij uitruk naar bosbrand Baarn

Oud-jeugdspe­ler van Vitesse omgekomen bij autodrama op A1

16:19 DEVENTER - Oud-jeugdspeler Ömer Doğan van Vitesse is maandagmorgen omgekomen bij het autodrama op de A1 in Deventer. Hij zat net als Brandon Leatemia, Damian Echter en Jeroen van Beek in de wagen die onderweg naar thuisstad Apeldoorn frontaal tegen een matrixbord bij afslag Deventer crashte.