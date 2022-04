Branko (1980-2022) zou niet ouder worden dan 20, dus elke ‘extra’ verjaardag was een groot feest

De diagnose kwam toen Branko zes jaar was en werd onderzocht door een schoolarts. Deze dokter, die stage had gelopen bij neuroloog, herkende een typerend detail: als Branko viel en weer wilde opstaan, legde hij zijn handen ter ondersteuning op zijn bovenbenen.



Branko werd verder onderzocht en inderdaad: hij had de ziekte van Duchenne. Een aandoening waardoor de kracht in de spieren geleidelijk afneemt. Daarmee was ook verklaard waarom hij zo laat had leren lopen en dat zo moeizaam deed. De voorspelling was: Branko zou niet ouder worden dan een jaar of twintig.



Zijn twee jaar oudere zus Miranda weet nog dat zij en Branko te horen kregen dat Branko, als gevolg van een spierziekte, in een rolstoel zou belanden. De levensverwachting werd niet meteen gedeeld. ,,Onze ouders keken wat we als kinderen aankonden.’’