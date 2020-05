Braziliaan loopt door Rotterdam met ruim half miljoen euro in zijn Jumbo-big shopper

In de tas zaten geen boodschappen, maar duizenden bankbiljetten. In totaal had hij 525.000 euro aan contant geld bij zich. De man is aangehouden voor witwassen. Dit maakte de politie vandaag bekend.

De politie was de man op spoor gekomen na een tip. Surveillerende agenten zagen hem in de buurt van de Argonautenweg in Rotterdam. Hij stapte op dat moment net met zijn big shopper in een auto. De tas bleek vol contant geld te zitten. Dat is in beslag genomen. Volgens de politie is de man inmiddels heengezonden. Het is nog onduidelijk waarvoor het geld bestemd was. De politie doet nader onderzoek.