Brenda pint haar auto vast op een paaltje, zelfs de berger begrijpt er niks van: 'Nog nooit meegemaakt’

,,Het was mijn fout. Mooi stom’’, vertelt de 37-jarige Arnhemse een dag later aan de telefoon, terwijl ze naast haar vastgepinde auto in het Arnhemse Kronenburg staat. Een fout die een soort van raadsel heeft opgeleverd, dat ze nog niet had weten op te lossen. ,,Eigenlijk is het een heel stom verhaal met een foto waarbij je denkt: ‘Huh. Hoe kan dit nou?’’

Gebroken arm

Na afloop deden ze snel boodschappen in winkelcentrum Kronenburg, om daarna een relaxte avond te hebben. Toen de Arnhemse de garage bij het winkelcentrum uitreed, botste ze vol op het gele paaltje. ,,Heel dom. In de drukte heb ik die paaltjes op de een of andere manier over het hoofd gezien. Ik zal niet heel snel hebben gereden, maar de klap was wel hard. Mees was er heel erg door geschrokken. Hij was bang voor zijn arm.’’