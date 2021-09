Brengt dit nattere jaar de natuur weer op orde? ‘Het is niet zo dat alle problemen nu ineens voorbij zijn’

Na drie relatief droge jaren was er dit jaar geen gebrek aan neerslag. Maar ondanks het feit dat er veel regen viel, in de zomer meer dan gemiddeld, verdampte er nog steeds meer water dan dat er viel. Wel was het contrast met de afgelopen drie jaar groot, toen het neerslagtekort vele malen groter was. De droogte leverde in die drie jaren heel wat noodkreten op, onder meer omdat de natuur er zwaar onder te lijden had.



Bomen zijn net mensen

,,Wat het effect van dit jaar is, is moeilijk te zeggen. Je kunt het niet in cijfers vangen, en soms zie je de effecten pas op de lange termijn. Maar je ziet dit jaar dat bijvoorbeeld de orchideeën niet meer zo klein waren en de hei meer in bloei staat. Maar heel veel is onzichtbaar, vaak zijn er langetermijneffecten. Zo geldt: hoe ouder een boom hoe minder flexibel hij met wisselende omstandigheden om kan gaan. Is net als bij mensen eigenlijk.’’



Wat ze wil zeggen: het kan goed zijn dat veel bomen toch flink geleden hebben onder de droge jaren en door één zo'n wat natter jaar er misschien wel beter uit zien, maar toch blijvende schade hebben. ,,Maar het lijkt er wel op dat veel zich heeft hersteld. Vorig jaar was rond deze tijd al veel blad dor en droog, nu zitten veel bomen nog fris in het groen.’’ De bladeren vallen grofweg een week of drie later, schat ze. Zoals het hoort, zeg maar.