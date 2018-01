Brexit biedt kansen voor Gelderland en Overijssel

De verwachte duizend arbeidsplaatsen in Gelderland is een prognose die de bedrijven zelf geven voor de komende drie jaren. De cijfers worden in belangrijke mate beïnvloed door Unilever. Vorig jaar besloot dit bedrijf een deel van haar activiteiten – nu nog verspreid over Vlaardingen, Heilbronn (Duitsland) en Poznań (Polen) - te concentreren op de Wageningen-campus. Dat betekent dat er ongeveer 550 medewerkers naar Wageningen komen. ,,Gelderland is de proeftuin voor de economie van de toekomst. Met de Wageningen-campus hebben we een agri-food kennis- en bedrijfscluster van wereldklasse in huis. Maar we zien ook dat regio’s zoals de Achterhoek steeds interessanter worden als vestigingslocatie voor internationale bedrijven’’, aldus gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland.