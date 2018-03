Brexit biedt kansen voor Gelderland

Gelderland en Overijssel hebben extra geld beschikbaar gesteld om de arbeidsplaats in Londen te financieren. ,,Beide provincies ondersteunen ons om de mogelijkheden die we zien voor de regio, te verzilveren. Onze medewerkers weten als geen ander waar de kansen van Gelderland en Overijssel liggen, dus is het belangrijk dat we daar zijn om bedrijven voorlichting te geven.’’

Agrofood

Het zijn vooral ondernemingen in levensmiddelen en transport, die deze kant op willen komen, merken ze bij de ontwikkelingsmaatschappij. ,,Sectoren waar we hier in Gelderland al heel sterk in zijn’’, zegt Prins. ,,En dus willen we graag benadrukken welke mogelijkheden er zijn voor die bedrijven, want Gelderland is qua logistiek en agrofood een heel belangrijke speler.’’