Briefjes van ‘Roy en zijn partner’ wekken wantrouwen in het Sonsbeekkwartier: ‘Dit lijkt werk van beleggers’

Onderzoekende blik. ,,Met een soort watermerk erin van een huis dat bungelt aan een ketting of zoiets.” Er is argwaan: is het wel een desperaat jong stel op zoek naar woonruimte?



,,De procedure lijkt op die van beleggers die wijken uitzoeken die populair zijn,” reageert Rob Kranen, makelaar in Arnhem.



‘Beste Bewoner(s), mijn partner en ik zijn op zoek naar een woning bij u in de wijk!’, zo begint Roy zijn brief. ‘Wij hebben al veel manieren geprobeerd, helaas was dat geen succes. Door de schaarste op de markt proberen we het op deze manier! Bent u van plan om uw woningen te verkopen...dan zijn wij geïnteresseerd in uw woning.’