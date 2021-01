Britse coronavariant aangetroffen in regio Utrecht: ‘We bereiden voor op code zwart’

Coronablog LIVE | Viroloog Koopmans hekelt timing aftreden kabinet, 23 doden vlak na vaccinatie in Noorwegen

17:48 De val van het kabinet had met het oog op de coronacrisis op geen slechter moment kunnen komen, vindt viroloog Marion Koopmans. ,,Worst possible timing”, schrijft het OMT-lid op Twitter. Verder denkt Duitsland na over strengere coronamaatregelen. Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de Duitsers de regels onvoldoende opvolgen en zou een ‘megalockdown’ voor ogen hebben, aldus Duitse media. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.