Broer (94) en zus (93) onverwachts herenigd: ik dacht dat zij dood was

Hij is 94, zij 93. Broer en zus Janssen. Ze wisten van elkaar niet meer dat ze nog in leven waren. Tot ze elkaar weer tegenkwamen in het woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout. Nu zijn ze onafscheidelijk: ,,We zijn niet meer alleen.’’

Het verhaal begint in de Tweede Wereldoorlog. Het gezin Janssen uit Mierlo-Hout, vier zonen en één dochter, valt uiteen als gevolg van de oorlogshandelingen. ,,Ik zat bij de partizanen, ondergedoken in de Peel bij een boer want ik stond op de Duitse dodenlijst’’, vertelt Frans Janssen. Zijn oudste broer bleek in Rusland gevangen te zitten. Moeder Janssen overleed, vader bleef met de jongste kinderen achter.

Quote De stad had mij altijd getrokken. Die gebouwen, de bioscoop, het theater. Ik moest alles weer van niks opbouwen Frans Janssen

Na de oorlog bleef Tiny op 't Hout wonen. Zij trouwde en kreeg één zoon. Frans vertrok naar Eindhoven. ,,De stad had mij altijd getrokken. Die gebouwen, de bioscoop, het theater. Ik moest alles weer van niks opbouwen.’’ Frans kreeg een prima baan bij Philips, die zijn technisch inzicht goed kon gebruiken. Hij trouwde, de echtgenoot van Tiny was een van de getuigen. Hij kreeg daarna vier dochters.

Maar daarna verwaterde het contact, tot er niets meer van over bleef. De tijd eiste zijn tol. Frans werd weduwnaar, Tiny weduwe. De drie broers overleden. Zo verstreken de jaren. Tot Frans een hersenbloeding kreeg. Na revalidatie bleek zijn motoriek aangetast. Alleen thuis wonen viel hem te zwaar.

Voldoende punten

,,Ik ben met mijn kinderen op zoek gegaan naar een plaats in een verpleeghuis. Daar had ik voldoende punten voor’’, vertelt Frans. Hij keek op verschillende plaatsen rond, tot zijn schoonzoon Alphonsus suggereerde. Terug naar 't Hout. Frans vond dat een prima idee.

Quote Toen ik dat hoorde ben ik direct naar haar kamer gegaan. Ik had haar in jaren niet gezien. Ik herkende haar niet, zij mij ook niet Frans Janssen

Het was ook deze schoonzoon die ontdekte dat zus Tiny al sinds een jaar of vier in dat verpleeghuis woonde. ,,Toen ik dat hoorde ben ik direct naar haar kamer gegaan. Ik had haar in jaren niet gezien. Ik herkende haar niet, zij mij ook niet. 'Dag meneer', zei ze. Ik dacht dat zij dood was, en zij dacht dat ook van mij. Dat ze alleen op de wereld was.’’

Rolstoel

En nu trekken broer en zus weer samen op, net als vroeger. Tiny is gebonden aan een rolstoel en kan ook niet meer zo goed praten, maar ze is diep van binnen nog altijd dezelfde als vroeger, merkt Frans. ,,Ze was het enige meisje tussen vier broers. Maar ze hield zich altijd goed staande. Een pittige meid.’’