Broer en zus botsen op elkaar • Gordon en Gavin gaan uit elkaar • Spookhuis staat al twintig jaar leeg

EINDEXAMENLEERLING MIST GALA DOOR BIZARRE BOTSING | Een leerlinge van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is woensdagochtend gewond geraakt toen ze met haar scooter in botsing kwam met haar eigen broer. Het meisje moest naar het ziekenhuis en heeft vermoedelijk een forse hersenschudding. Daardoor mist ze tot overmaat van ramp het eindexamengala in Kasteel Dussen.

BENZINEDIEF TANKT VOOR 15 DUIZEND EURO | Een 35-jarige Rotterdamse benzinedief is er in geslaagd in één jaar tijd meer dan 150 keer te tanken zonder te betalen. Dat scheelde hem 15.500 euro. Om uit handen van de politie te blijven gebruikte hij tal van gestolen kentekenplaten die hij op zijn auto zette. Overigens is diefstal van een kentekenplaat eenvoudig te voorkomen.

NIEUWE NS-TREIN | Voor het eerst rijdt het nieuwe vlaggenschip van NS, de Intercity Nieuwe Generatie, mee in de normale dienstregeling. Veel treinenfans lieten zich de kans niet ontzeggen en stapten in voor een ritje met ‘de wesp’.

GORDON EN GAVIN UIT ELKAAR | De relatie tussen Gordon en de 24 jaar jongere Gavin Rozario is na amper een maand stukgelopen. Dat bevestigt Gordon vandaag op sociale media. Op Instagram schrijft de presentator dat hij ‘alleen maar tranen’ kan laten om de stukgelopen relatie.

SPOOKHUIS STAAT AL 20 JAAR LEEG | Als ze in bed ligt, spitst ze de oren. Hoort ze daar getrippel aan de andere kant van de muur? Dat krijg je als je naast een huis woont dat al bijna twintig jaar leeg staat. Een verhaal dat je de kriebels bezorgt uit de Spinnerstraat in Borne. „Triest dat je eerst ziek moet worden voordat de gemeente wat doet.”

EERLIJKE PRIJS VOOR JE KOFFIE? | Albert Heijn gaat de ‘echte prijs’ van koffie op het winkelschap zetten. Dit is de prijs voor koffie waarbij ook de schade aan onder meer klimaat en biodiversiteit wordt meegenomen. De supermarkt doet dit bij wijze van experiment, voorlopig nog alleen bij Albert Heijn To Go’s in Wageningen, Groningen en Zaandam.

TOMMIE VECHT VOOR ONTVOERDE DOCHTERTJE | ,,Ik wil Yuna laten zien dat ik zoveel van haar hou dat ik alles doe om haar weer te zien.” Met die woorden verdedigde Bosschenaar Tommie Roussen zijn besluit om een strafzaak te beginnen tegen zijn ex-vrouw, die in 2019 met hun dochter naar Litouwen ging en niet meer terugkeerde.

GRENSRUZIE TUSSEN OVERBETUWE EN ARNHEM | Arnhem bouwt in de wijk Schuytgraaf over afgesproken grenzen heen en moet worden teruggefloten, desnoods via de rechter. Dat vindt de hele gemeenteraad van buurgemeente Overbetuwe. In de Arnhemse politiek zijn de reacties verdeeld.

PILOOT GEWOND NA OPSTIJGEN | Bij een ongeluk met een zweefvliegtuigje in het Overijsselse Lemelerveld is de piloot gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

ONDERWEG NAAR EX MET KEUKENMES | Een 38-jarige Edese werd in oktober vorig jaar met een groot keukenmes bij de bushalte onderschept toen ze op weg was ‘haar ex-man in Boven Leeuwen te vermoorden’. De aanklager eiste woensdag in de rechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf.

GROVE BOMENKAP | Projectontwikkelaar Beste Invest moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen voor de kap van 148 bomen in park Onderlangs. Dat eiste de gemeente Arnhem dinsdag bij de rechter in Arnhem. De bomen moesten verdwijnen om de bewoners van drie appartementen in de gerestaureerde villa Schoonheuvel een vrij uitzicht te geven.

BUURVROUW WORDT GEK VAN PAPEGAAIEN | Een vrouw uit Mill is er helemaal klaar mee. Ze wil dat het afgelopen is met de tientallen krijsende, ‘schreeuwende’ papegaaien bij de buren. Daarom eiste ze bij de rechtbank in Den Bosch dat er strengere geluidsnormen komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.