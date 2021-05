Bruinruggen, roodkonten, geelkonten, witkonten en koekoekshommels

Elk voorjaar neem ik mij voor de verschillende soorten hommelkoninginnen die mij luid zoemend voorbij vliegen op naam te brengen. Ik weet dat de kleur van de achterlijfspunt helpt bij de determinatie. Is het kontje wit of rood? Aardhommels hebben een witte achterlijfspunt; steenhommels een rode.

Maar zo simpel is het niet. Er zijn meer soorten met rode en witte kontjes. En de kleur is binnen de soort nogal variabel. Handig is het gidsje van de KNNV Hommels in beeld, maar dat is al van 2003 en niet meer te krijgen. Een hommel moet wel heel stil zitten en zich ook van voor tot achter laten bekijken, wil je het harige insect met enige zekerheid op naam brengen. De Basisgids hommels (uitgave EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden 2018) is uitgebreider en geeft ook fraaie foto’s voor de herkenbaarheid.