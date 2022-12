Bruls geraakt door fatshaming • Overdag moeder en ’s nachts prostituee

Eindejaarsoverzicht januariDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws van 2022 dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Te beginnen met de maand januari: over media-ondernemer John de Mol die zijn personeel afblaft, maar ook over moeder Tamara die letterlijk voor haar kinderen door het vuur gaat.

Volledig scherm Gerrit-Jan van Dorsten wordt onder toeziend oog van zijn familie voor de laatste keer door de stal gereden die hem zo lief was. © Wilbert Bijzitter

De uitvaart van oud-veehouder Gerrit-Jan van Dorsten (75) uit Zuidveen krijgt een bijzonder tintje. Van Dorsten wordt - zoals hij wenst - nog eenmaal in een rouwauto door de stal gereden van de veehouderij die hem zo lief was. Dochter Alinda: ,,Het is alsof de koeien het hoofd buigen.’’

Canadese truckers arriveren in Ottawa, ‘Trudeau in veiligheid gebracht.’ Duizenden mensen zijn - onder het zogenoemde Vrijheidskonvooi - in de Canadese hoofdstad Ottawa aangekomen. Een gedeelte daarvan is met de truck vanuit Vancouver gekomen om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. Er zijn volgens de autoriteiten zo’n tienduizend demonstranten. In Ottawa is het bitter koud met een temperatuur van -21 graden.

Kinderen slapen op zolder als er brand uitbreekt, moeder Tamara gaat door het vuur: ‘Je denkt niet na.’ Met gevaar voor eigen leven voorkomt moeder Tamara Strik (39) dat haar woning, met op de zolder haar slapende kinderen, in brand vliegt. Ze sleept een hevig brandende kerstboom weg die tegen het pand was gevallen. Tamara loopt daarbij flinke brandwonden op.

Volledig scherm De familie Strik met de kerstboom die bijna de woning met daarin de slapende kinderen in brand had gezet. © Jeffrey Groeneweg

De acht dagen van Boos: dit gebeurt er allemaal rond The Voice of Holland. Het nieuws over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland volgde zich in rap tempo op. Elk uur lijkt er wel een nieuwe ontwikkeling te zijn in de zaak, die aan het rollen werd gebracht door het BNNVara-programma Boos dat in januari wordt uitgezonden.

Bruls geraakt door fatshaming met ‘dikke bal gehakt’ in Op1: ‘Zo’n Gommers lacht ook nog.’ Op1-presentatoren Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana hebben na de uitzending met de ‘bal gehakt’-opmerking contact gehad met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Dat heeft een woordvoerder van de EO, de omroep waar de twee presentatoren voor werken, dinsdag desgevraagd laten weten aan ANP.

Volledig scherm Burgemeester Hubert Bruls. © Paul Rapp

Romano wanhopig nadat bestuurder ‘bewust remt’ voor auto met zwangere vriendin: ‘Pijn in haar buik en ik kan niets.’ Een bestuurder van een witte bestelauto veroorzaakt bewust een ongeluk waar een zwangere vrouw het slachtoffer van is geworden. Dat stelt haar vriend Romano in een emotionele oproep op Facebook. ‘Ik zet alles op alles om mijn zwangere vriendin en mezelf in veiligheid te brengen.’

Overdag moeder en ’s nachts prostituee: ‘Meeste klanten zijn one-minute-men.’ Zo’n zeventien jaar lang vindt Rachel (39) haar klanten op de Utrechtse tippelzone. Tot ‘de baan’ definitief wordt gesloten. ,,Heel dom van Utrecht, zo’n beslissing. En dat voor zo’n grote stad”, zegt de moeder van drie kinderen, die er niet over peinst om gedwongen te stoppen met haar sekswerk.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Angeliek de Jonge

John de Mol blaft werknemers op de werkvloer af: ‘Allemaal kundige en ervaren mensen, die niets mogen en durven.’ In de storm rond de misstanden bij The Voice blijft één iemand muisstil: John de Mol. Hield hij zijn in opspraak geraakte zwager de hand boven het hoofd? Een profiel van een steenrijke succesondernemer die alles bepaalt en zóveel macht heeft dat het anderen angst inboezemt. ,,Als John de Mol de werkvloer op loopt, klikt het personeel met de hakken.”

