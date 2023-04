Bruls met smoesje naar speciale verrassing gelokt: lintje wegens ‘vele inspanningen voor samenleving’

Hij bezoekt bingo’s, voetbal, de kermis. Komt kijken bij repetities van koren. Is een ‘echte burgervader’, ‘een verbinder’, ‘een daadkrachtig bestuurder’ en al tien jaar ‘een uitstekende belangenbehartiger van Nijmegen’. Tegelijkertijd speelde hij als voorzitter van het Veiligheidsberaad een belangrijke rol in het bestrijden van de coronacrisis. Waarbij hij de kabinetsmaatregelen ‘in klare taal’ via de media kon uitleggen.

Van Nuth naar Tweede Kamer

Bruls werd in 1966 geboren in het Zuid-Limburgse Nuth. Hij studeerde politicologie in Nijmegen en was vanaf 1999 drie jaar wethouder in de Waalstad. Van 2002 tot 2005 zat hij namens het CDA in de Tweede Kamer. Daarna was hij bijna zeven lang burgemeester van Venlo. Diezelfde rol bekleedt hij sinds 2012 in Nijmegen. Tot begin deze maand stond hij ook zes jaar aan het roer van het Veiligheidsberaad, de koepel van de 25 Veiligheidsregio's.